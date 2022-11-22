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Алматинцев предупредили об опасности в горах
В горах Алматы будет лавиноопасно, а в городе ожидаются сильные осадки. Сотрудники ДЧС обратились к горожанам с предупреждением, передаёт BaigeNews.kz.
"На основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" ДЧС информирует, что 21-25 ноября в связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин. Не выходите на заснеженные склоны гор, чтобы не спровоцировать лавину. Убедительно рекомендуем соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы. Будьте осторожны! Берегите себя и своих близких!", - говорится в сообщении.
23 ноября в городе ожидаются временами сильные осадки, преимущественно дождь, туман.
Автовладельцам рекомендуют не ставить машины под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями.
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