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pixabay.com Сегодня, 21:54
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Сегодня, 21:54
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Фото: pixabay.com

Алматинцев предупредили об опасности в горах

В горах Алматы будет лавиноопасно, а в городе ожидаются сильные осадки. Сотрудники ДЧС обратились к горожанам с предупреждением, передаёт BaigeNews.kz.

"На основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" ДЧС информирует, что 21-25 ноября в связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин. Не выходите на заснеженные склоны гор, чтобы не спровоцировать лавину. Убедительно рекомендуем соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы. Будьте осторожны! Берегите себя и своих близких!", - говорится в сообщении.

23 ноября в городе ожидаются временами сильные осадки, преимущественно дождь, туман.

Автовладельцам рекомендуют не ставить машины под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями.

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#непогода #ДЧС #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:54
114
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