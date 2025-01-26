Алматинцев предупредили об опасном подъеме уровне воды в реке
Горожан просят быть бдительными.
Сегодня, 03:40
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Сегодня, 03:40Сегодня, 03:40
106Фото: pixabay.com
Синоптики предупредили жителей и гостей города Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
В связи со сложными ледовыми явлениями в период 24-26 января 2025 года на гидрологическом посту р. Бутак – с. Бутак (г. Алматы) наблюдается резкое повышение уровня воды.
“Уровень воды на ГП р. Бутак – с. Бутак 24.01.2025 г. на 08:00 составил 280 см. Ожидается дальнейшее повышение уровня воды. Опасный уровень – 287 см”, - информирует РГП “Казгидромет”.