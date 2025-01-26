Синоптики предупредили жителей и гостей города Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

В связи со сложными ледовыми явлениями в период 24-26 января 2025 года на гидрологическом посту р. Бутак – с. Бутак (г. Алматы) наблюдается резкое повышение уровня воды.