Алматинцев предупредили об антитеррористических учениях

В Алматы под эгидой Антитеррористического центра РК 31 октября проводятся антитеррористические учения. Цель учения – проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к реагированию на различные угрозы террористического характера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Алматинский городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах уязвимых в террористическом отношении.

"Вместе с тем информируем, что в период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения. В этой связи, Алматинский городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом призывает граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, возможным временным ограничениям передвижения транспорта и населения. Жителей и гостей города просим соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов", - говорится в сообщении штаба.

Следует отметить, что, согласно ст. 443 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность.