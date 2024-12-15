Алматинцев предупредили о задержке рейсов из-за снегопада
Непогода препятствует противобледенительной обработке самолетов.
Сегодня, 22:23
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Сегодня, 22:23Сегодня, 22:23
69Фото: из архива BaigeNews.kz/Артём Чурсинов
В авиакомпании Air Astana сообщили, что рейсы из Алматы задерживаются из-за сильного снегопада, передаёт BaigeNews.kz.
В компании объяснили, что непогода препятствует противобледенительной обработке самолётов.
"Пожалуйста, проверяйте статус вашего рейса на сайте авиакомпании перед выездом в аэропорт", — говорится в сообщении.
Напомним, штормовое предупреждение на 16 декабря объявлено в большинстве регионов страны.
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