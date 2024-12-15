В авиакомпании Air Astana сообщили, что рейсы из Алматы задерживаются из-за сильного снегопада, передаёт BaigeNews.kz.

В компании объяснили, что непогода препятствует противобледенительной обработке самолётов.

"Пожалуйста, проверяйте статус вашего рейса на сайте авиакомпании перед выездом в аэропорт", — говорится в сообщении.

Напомним, штормовое предупреждение на 16 декабря объявлено в большинстве регионов страны.