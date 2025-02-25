  • 25 Февраля, 17:17
  • BAIGENEWS

Алматинцев предупредили о резкой смене погоды

Горожан и гостей города попросили быть аккуратными на улице.

Сегодня, 16:42
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 16:42
Сегодня, 16:42
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Фото: Unsplash

26 февраля в городе ожидаются осадки: утром и днем пройдет дождь, который вечером перейдет в мокрый снег. К утру 27 февраля осадки прекратятся, но температура ночью опустится до -3…-5°C, что приведет к обледенению дорог и тротуаров, передаёт BaigeNews.kz.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме:

  • Круглосуточное дежурство дорожных рабочих и спецтехники;
  • Обработка улиц жидкими реагентами перед снегопадом;
  • 624 единицы спецтехники и 1380 дорожных рабочих задействованы на уборке снега;
  • 204 пескоразбрасывателя для предотвращения гололеда;
  • 46 оперативных бригад патрулируют дороги.

Водителям рекомендуется:

  • Снизить скорость и соблюдать дистанцию;
  • Избегать резких маневров;
  • Водителям с небольшим стажем – отказаться от поездок на авто.

Пешеходам следует:

  • Будьте осторожны на тротуарах – возможна гололедица!
  • Не торопитесь, выбирайте удобную обувь с нескользящей подошвой;
  • Переходите дорогу только в установленных местах.

Берегите себя и будьте внимательны!

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