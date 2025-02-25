26 февраля в городе ожидаются осадки: утром и днем пройдет дождь, который вечером перейдет в мокрый снег. К утру 27 февраля осадки прекратятся, но температура ночью опустится до -3…-5°C, что приведет к обледенению дорог и тротуаров, передаёт BaigeNews.kz.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме:

Круглосуточное дежурство дорожных рабочих и спецтехники;

Обработка улиц жидкими реагентами перед снегопадом;

624 единицы спецтехники и 1380 дорожных рабочих задействованы на уборке снега;

204 пескоразбрасывателя для предотвращения гололеда;

46 оперативных бригад патрулируют дороги.

Водителям рекомендуется:

Снизить скорость и соблюдать дистанцию;

Избегать резких маневров;

Водителям с небольшим стажем – отказаться от поездок на авто.

Пешеходам следует:

Будьте осторожны на тротуарах – возможна гололедица!

Не торопитесь, выбирайте удобную обувь с нескользящей подошвой;

Переходите дорогу только в установленных местах.

Берегите себя и будьте внимательны!