Алматинцев предупредили о резкой смене погоды
Горожан и гостей города попросили быть аккуратными на улице.
Сегодня, 16:42
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Сегодня, 16:42Сегодня, 16:42
97Фото: Unsplash
26 февраля в городе ожидаются осадки: утром и днем пройдет дождь, который вечером перейдет в мокрый снег. К утру 27 февраля осадки прекратятся, но температура ночью опустится до -3…-5°C, что приведет к обледенению дорог и тротуаров, передаёт BaigeNews.kz.
Коммунальные службы работают в усиленном режиме:
- Круглосуточное дежурство дорожных рабочих и спецтехники;
- Обработка улиц жидкими реагентами перед снегопадом;
- 624 единицы спецтехники и 1380 дорожных рабочих задействованы на уборке снега;
- 204 пескоразбрасывателя для предотвращения гололеда;
- 46 оперативных бригад патрулируют дороги.
Водителям рекомендуется:
- Снизить скорость и соблюдать дистанцию;
- Избегать резких маневров;
- Водителям с небольшим стажем – отказаться от поездок на авто.
Пешеходам следует:
- Будьте осторожны на тротуарах – возможна гололедица!
- Не торопитесь, выбирайте удобную обувь с нескользящей подошвой;
- Переходите дорогу только в установленных местах.
Берегите себя и будьте внимательны!
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