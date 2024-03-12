Алматинцев предупредили о проливных дождях

Акимат Алматы предупредил, что 12-14 марта в городе ожидаются дожди временами с переходом в мокрый снег, передаёт BaigeNews.kz.

"В ночной и утренний периоды в предгорных районах города возможна гололедица. В этой связи просим автолюбителей снизить скорость при движении в горной части города в ночные и утренние часы", — указывается в сообщении акимата.

Отмечается, что силами 320 рабочих и 89 единиц спецтехники производятся работы по очистке арычных сетей, арычных переходов и "ловушек" для случайного мусора. По состоянию на 12 марта вывезено 560 тонн мусора, смета, ила и наледи.

"В целях предупреждения подтоплений и обеспечения беспрепятственного пропуска воды на проблемных участках в период выпадения осадков будет организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащённых мотопомпами и шанцевым инструментом. Заготовлено более 2 000 мешков с песком", — сообщили в акимате.