Алматинцев предупредили о повышенном загрязнении воздуха
Сегодня, 08:00
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Сегодня, 08:00Сегодня, 08:00
82Фото: baigenews.kz
Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По прогнозу синоптиков, 6 декабря 2023 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидается в Алматы.
Отметим, неблагоприятные метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. К ним относятся пыль, сажа (взвешенные частицы), сероводород, бенз(а)пирен, диоксид азота, формальдегид, фенол.
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