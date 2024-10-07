Алматинцев осудили за попытку сбыта поддельных долларов в крупном размере

Факт сбыта поддельных 100 долларовых купюр в крупном размере выявили сотрудники Агентства по финмониторингу в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Группу лиц задержали в ходе контрольного закупа.

"Двое жителей Алматы неоднократно сбывали поддельные иностранные купюры на общую сумму 32 700 долларов под предлогом приобретения различного вида криптовалют. Приговором суда двое фигурантов дела признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 5,5 лет", - сообщили в АФМ.

Агентством с начала года на территории Казахстана из оборота изъято 1 060 фальшивых банкнот, из них в национальной валюте 141 штука на сумму 647 000 тенге, 905 купюр на 90 400 долларов, 4 купюры на 2 000 евро, 10 купюр на сумму 1 000 юаней.

Общая сумма изъятых фальшивых банкнот составляет более 43 миллионов тенге.

С начала года за изготовление и сбыт фальшивых купюр осуждены восемь лиц.