Алматинцам сообщили о неприятностях для водителей и о недорогих продуктах

В Алматы 26-27 октября с 08:00 до 17:00 пройдет расширенная сельскохозярмарка. Свои товары привезут производители и фермеры из областей Абай и Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата мегаполиса.

Место проведения: ул. Сатпаева (от ул. Уалиханова до пр. Достык).