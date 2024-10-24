Алматинцам сообщили о неприятностях для водителей и о недорогих продуктах
Сегодня, 18:15
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Сегодня, 18:15Сегодня, 18:15
130Фото: drive2.ru
В Алматы 26-27 октября с 08:00 до 17:00 пройдет расширенная сельскохозярмарка. Свои товары привезут производители и фермеры из областей Абай и Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата мегаполиса.
Место проведения: ул. Сатпаева (от ул. Уалиханова до пр. Достык).
"Внимание, автовладельцы! Часть ул. Сатпаева будет перекрыта с 25 октября 13:00 до 27 октября 20:00. Приносим извинения за временные неудобства и просим заранее корректировать свой маршрут. Изменения в маршрутах №45, №95 и №121 — объезд по проспекту Абая", - говорится в сообщении.
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