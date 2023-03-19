Алматинцам рассказали, можно ли делать селфи на выборах и ошибаться в бюллетенях

Фото: Альберт Ахметов

Ровно в шесть утра по местному времени в Алматы открылось голосование на семи избирательных участках, остальные участки в городе открылись в семь утра. Корреспондент BaigeNews.kz рассказывает, как жители самого большого казахстанского мегаполиса выбирают депутатов городского маслихата и республиканского Мажилиса Парламента.

Утро в Алматы выдалось морозным и впервые за последние несколько дней ясным – из всех частей города отлично видны заснеженные горы.

Если на улицах города ранним воскресным утром традиционно тихо, почти нет машин, да и общественный транспорт никуда не торопится, на 602 из 603 избирательных участках Алматы жизнь кипит полным ходом. Один избирательный участок – в воинской части ПС КНБ - не работает, в связи с отсутствием на нем избирателей.

На избирательном участке №106, расположенном в школе-гимназии №15, за первый час с начала выборов дно урны для бюллетеней уже не видно – сознательные алматинцы, живущие в Алмалинском районе, специально проснулись пораньше, чтобы отдать свой голос.

Жителям Алматы на выборах-2023 дают сразу 4 бюллетеня. Самый длинный по размерам из них зеленого цвета – по выборам депутатов Мажилиса по одномандатному округу. Например, в одномандатном избирательном округе №4, к которому и относится избирательный участок №106, изначально были зарегистрированы 34 кандидата. Когда бюллетени были уже напечатаны, Центральная избирательная комиссия сняла с предвыборной гонки часть кандидатов из-за несоответствия данных в их налоговых декларациях, поэтому их фамилии вычеркнуты вручную председателем участковой избирательной комиссии.

Остальные три бюллетеня на участке №106 и в округе №4 Алматы в целом - компактные по размеру.

В бюллетене желтого цвета избиратель отдает голос за понравившегося кандидата в депутаты маслихата по одномандатному округу, в бюллетене красного цвета – за партийные списки в маслихат и в бюллетене голубого цвета – за партийные списки в Мажилис.



31-летний алматинец Артур Ринатов оказался одним из тех, кто отдал свой голос с утра пораньше. Он голосует на выборах не в первый раз, но признается, что реализовывать свои гражданские права на нынешних выборах ему особенно приятно.

"Когда в Казахстане в последний раз выбирали депутатов Мажилиса и пропорциональной, и мажоритарной системе, я еще был несовершеннолетним. Когда мне исполнилось 18 лет, депутатов уже выбирали только по партийным спискам, и меня расстраивало то, что я как избиратель до окончания выборов не мог знать, кто именно представляет мой район, к кому из депутатов лично могу обратиться со своими пожеланиями, потому что голоса принимали только за партийные списки. Сейчас я голосую не только за партийные списки, но и за конкретных людей, и даже если кандидаты, за которых я проголосовал, не пройдут в Парламент и маслихат, то я буду знать имена победителей по моему одномандатному округу и в случае необходимости смогу обращаться к ним напрямую как к народным избранникам", - сказал алматинец.

Всего в Алматы имеют право голоса на нынешних выборах 1 150 460 казахстанцев. По данным председателя Территориальной избирательной комиссии Айгуль Калыковой, первые данные о явке избирателей будут обнародованы после 10 утра по местному времени.

В целом, по оценке главы ТИК, первые часы голосования идут нормально, но комиссии уже пришлось урегулировать ряд вопросов. И один из них касался доступа наблюдателей и доверенных лиц на некоторые избирательные участки со смартфонами.

"Дело в том, что в Алматы 70 избирательных участков открыты в местах временного пребывания граждан – больницах, воинских частях, санаториях и так далее. И некоторые из них – режимные объекты, куда не разрешается доступ с телефонами и смартфонами. Наблюдателям предложили пройти, но оставить на КПП средства связи. Наблюдатели возмущались, но после того, как мы дали разъяснения удалось урегулировать вопрос", - сказала Айгуль Калыкова.

Также на некоторых алматинских избирательных участках были вопросы от жителей других регионов, прибывших в Алматы с открепительными удостоверениями. Они возмущались, почему им дают только один бюллетень, а не 4, как положено.

"Причина в том, что по открепительным удостоверениям граждане могут проголосовать в другом регионе только по выборам в Мажилис, только по партийным спискам. По другим выборам – в одномандатных округах в Мажилис, по партийным спискам и одномандатным округам в маслихаты, не допускается голосование по открепительным удостоверениям. Члены участковых избирательных комиссий разъясняют эти нормы законодательства на местах", - пояснила Калыкова.

Что касается количества кандидатов, снятых уже после того, как были напечатаны бюллетени, то по данным ТИК, из 105 кандидатов в Мажилис по одномандатным округам 23 кандидата сняты либо отозвали свою кандидатуру, на выборах в маслихат Алматы по одномандатным округам из 171 кандидата сняты либо взяли самоотвод 27 кандидатов. Работа по вычеркиванию вручную из бюллетеней фамилий выбывших кандидатов проведена участковыми избирательными комиссиями 17 и 18 марта.

"Все комиссии были заняты вычеркиванием фамилий выбывших. По информации от районных избиркомов, вся работа была проведена в полном объеме", - заверила глава ТИК.

Ошибка выбора

Избиратели, по словам Калыковой, до того, как опустили бюллетень в урну, имеют право 1 раз поменять его, если допустили ошибку – например, проголосовали за вычеркнутого из бюллетеня кандидата, либо нашли ошибку до того, как опустили бюллетень в урну. В этих случаях избиратель может подойти к члену избирательной комиссии и поменять бюллетень. Тот бюллетень, который избиратель сдает в избирком, будут считаться испорченными при подведении итогов голосования.

В день голосования запрещена любая агитация за или против конкретного кандидата. Но разрешается организация перформансов. Например, члены некоторых избирательных комиссий встречают своих избирателей в национальных костюмах, ставят столики с баурсаками, это законодательством не запрещено.

Что касается селфи с бюллетенем в кабинке для голосования, то по каждому случаю в ТИК пообещали разбираться с участием прокуратуры.

"Если выложили в соцсети такие селфи, где проставлены отметки за конкретных кандидатов, то это может быть приравнено к агитации, но будем по каждому случаю смотреть и разбирать индивидуально", – отметила Калыкова.

Голосование на выборах в маслихаты и Мажилис продолжатся в Алматы до 20:00 по местному времени, после чего пройдет подсчет голосов.

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