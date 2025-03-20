Полиция Алматы обращается к гражданам с призывом сдать незарегистрированное сигнальное и охолощенное оружие, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Polisia.kz. Эти меры связаны с усилением контроля за оборотом оружия, что также привело к изменениям в законодательстве. Теперь охолощенное оружие отнесено к категории гражданского оружия, и его приобретение стало более регулируемым.

Согласно новым правилам, граждане, достигшие 18 лет, могут приобретать сигнальное и охолощенное оружие только у официальных поставщиков - оружейных магазинов. Для этого необходимо предъявить справку об отсутствии судимости, данные из Центров психического здоровья и доказательство прохождения курса подготовки владельцев гражданского оружия.

Теперь за незаконное хранение, ношение и продажу такого оружия предусмотрена ответственность по статье 482 Кодекса об административных правонарушениях РК. В связи с этим гражданам настоятельно рекомендуется сдать все незарегистрированное оружие в органы внутренних дел.

Как отметил Асхат Кулбаев, начальник управления административной полиции Департамента полиции города Алматы, сдача оружия в добровольном порядке помогает соблюсти законодательство и избежать неприятных последствий.