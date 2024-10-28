Десятки групп подготовили в Алматы из-за угрозы подтоплений

Жителям Алматы сообщили, что начался дождь. В городе выпало 12 мм осадков, на Каменском плато - 23 мм, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата мегаполиса.

По состоянию на 28 октября в городе Алматы в октябре выпало 61 мм, при месячной норме 50 мм, что составляет 122%.

По информации оперативного дежурного по ЧС, подтоплений не зафиксировано.