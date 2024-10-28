Десятки групп подготовили в Алматы из-за угрозы подтоплений
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Жителям Алматы сообщили, что начался дождь. В городе выпало 12 мм осадков, на Каменском плато - 23 мм, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата мегаполиса.
По состоянию на 28 октября в городе Алматы в октябре выпало 61 мм, при месячной норме 50 мм, что составляет 122%.
По информации оперативного дежурного по ЧС, подтоплений не зафиксировано.
"В целях предупреждения и ликвидации возможных подтоплений организовано дежурство 42 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами, баграми и другими шанцевыми инструментами. Все заторы случайного мусора в арычных переходах устраняются в течении 15-20 минут.
Задействовано 470 ед. спецтехники и 1020 дорожных рабочих. Заготовлено 2,1 тыс. мешков с песком", - говорится в обращении к населению.
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