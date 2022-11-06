Алматинцам 6 ноября рекомендуют сократить прогулки вблизи автотрасс

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В городе прогнозируют неблагоприятные метеоусловия.

"Казгидромет" сообщил о неблагоприятных метеоусловиях в Алматы в ближайшие сутки — с 6 по 7 ноября, передаёт BaigeNews.kz.

В мегаполисе в эти дни облачно, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6, днём 10-12 тепла. 7 ноября ожидается переменная облачность.

"Сутки 6 ноября, ночью 7 ноября 2022 года метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха", — говорится в сообщении синоптиков.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями специалисты рекомендуют алматинцам сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

"Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах", — дал рекомендации "Казгидромет".

Отметим, в Алматы за уровнем загрязнения атмосферного воздуха следят на 16 постах наблюдения.