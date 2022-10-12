Алматинского судью Светлану Жолманову освободили от должности

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Высший Судебный Совет принял решение наложить дисциплинарное взыскание на судью Медеуского районного суда Алматы Светлану Жолманову в виде освобождения от занимаемой должности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Высшего Судебного Совета РК.

"Шестого октября 2022 года Судебным жюри при Высшем Судебном Совете рассмотрено дисциплинарное дело в отношении судьи Медеуского районного суда города Алматы Жолмановой С.С. по факту совершения порочащего проступка, противоречащего судейской этике, связанному с допущением судьёй непроцессуального контакта с представителями сторон по судебным делам. Судебное жюри приняло решение о наложении на судью Жолманову С.С. дисциплинарного взыскания в виде освобождения от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

В Судебном Совете уточнили, что решение не вступило в законную силу, и Светлана Жолманова имеет право его обжаловать.

Напомним, в 2021 году сотрудники КНБ и Службы безопасности городского суда в отношении судьи Жолмановой провели проверку, по результатам которой в ДКНБ начали досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК. Судью подозревали в совершении мошеннических действий, связанных с оказанием содействия заинтересованным лицам в вынесении судебных решений в их пользу. Во время обысков в кабинете судьи обнаружили и изъяли крупную сумму денежных средств.