Алматинского адвоката осудили за подстрекательство к взятке
Приговор пока не вступил в силу.
Сегодня, 11:09
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Сегодня, 11:09Сегодня, 11:09
32Фото: sud.gov.kz
В Алматы осуждены три человека, включая адвоката, за мошенничество и попытку подкупа должностных лиц на сумму более 30 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Они пытались незаконно перевести здание бывшего детского сада в жилой фонд, подстрекая местных жителей к даче взятки.
Суд признал их виновными: Сакенова приговорена к 7 годам лишения свободы, Туяшев - к 4 годам, а адвокат Наинбаев - к 1 году заключения.
К слову, осужденным также пожизненно запрещено работать на госслужбе. Приговор пока не вступил в силу, и они сохраняют статус невиновных до окончательного судебного решения.
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