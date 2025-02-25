В Алматы осуждены три человека, включая адвоката, за мошенничество и попытку подкупа должностных лиц на сумму более 30 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Они пытались незаконно перевести здание бывшего детского сада в жилой фонд, подстрекая местных жителей к даче взятки.

Суд признал их виновными: Сакенова приговорена к 7 годам лишения свободы, Туяшев - к 4 годам, а адвокат Наинбаев - к 1 году заключения.

К слову, осужденным также пожизненно запрещено работать на госслужбе. Приговор пока не вступил в силу, и они сохраняют статус невиновных до окончательного судебного решения.