Грязевой сток сошёл на село в Алматинской области
Вчера, 23:40
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Вчера, 23:40Вчера, 23:40
127Фото: скриншот видео
15 дворов и три жилых дома подтопило в селе Бериктас Жамбылского района Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой МЧС РК.
Это произошло вследствие склонового стока после обильных осадков в виде дождя.
"К этому часу подразделениями МЧС и местных исполнительных органов подготовлено 2000 мешкотар с инертными материалами. Также проводятся работы по откачке воды и расчистке грязевых масс из подтопленных территорий, углублению арычной системы, продолжается мониторинг обстановки", – сообщили в МЧС.
В работах задействованы более 100 человек личного состава, 11 мотопомп и 16 единиц техники.
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