  • 16 Июля, 00:58
  • BAIGENEWS

Грязевой сток сошёл на село в Алматинской области

Вчера, 23:40
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот видео Вчера, 23:40
Вчера, 23:40
127
Фото: скриншот видео

15 дворов и три жилых дома подтопило в селе Бериктас Жамбылского района Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой МЧС РК. 

Это произошло вследствие склонового стока после обильных осадков в виде дождя. 

"К этому часу подразделениями МЧС и местных исполнительных органов подготовлено 2000 мешкотар с инертными материалами. Также проводятся работы по откачке воды и расчистке грязевых масс из подтопленных территорий, углублению арычной системы, продолжается мониторинг обстановки", – сообщили в МЧС.

В работах задействованы более 100 человек личного состава, 11 мотопомп и 16 единиц техники.

Самое читаемое

Наверх