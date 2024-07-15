Грязевой сток сошёл на село в Алматинской области

15 дворов и три жилых дома подтопило в селе Бериктас Жамбылского района Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой МЧС РК.

Это произошло вследствие склонового стока после обильных осадков в виде дождя.

"К этому часу подразделениями МЧС и местных исполнительных органов подготовлено 2000 мешкотар с инертными материалами. Также проводятся работы по откачке воды и расчистке грязевых масс из подтопленных территорий, углублению арычной системы, продолжается мониторинг обстановки", – сообщили в МЧС.

В работах задействованы более 100 человек личного состава, 11 мотопомп и 16 единиц техники.