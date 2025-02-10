На станции "Райымбек батыр" установлены новые временные ограждения. Они выполняют двойную функцию - служат защитным барьером и одновременно используются в качестве рекламных конструкций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КГП "Метрополитен Алматы".

В настоящее время проводится проверка их устойчивости к ветровым нагрузкам. После завершения всех необходимых испытаний аналогичные ограждения планируется установить на других станциях метро.

Как отмечают в метрополитене, ранее установленные железные ограждения также проходят испытания и при необходимости будут демонтированы.

"Алматинский метрополитен всегда стремится к совершенствованию инфраструктуры для удобства пассажиров. Данное решение является временной мерой до установки автоматических платформенных дверей (screen doors). Все работы ведутся за счет собственных средств предприятия без привлечения бюджетных", - добавили в пресс-службе метрополитена.

Напомним, перегородки предназначены для ограждения пространства между вагонами являются временным решением, направленным на повышение безопасности пассажиров, до установки постоянных платформенных дверей (screen doors). Процесс установки автоматизированных платформенных ограждений занимает значительное время, так как необходимо проектирование, технико-экономическое обоснование, а также финансирование, проведение процедуры государственных закупок. В связи с чем, в качестве временной меры для безопасности пассажиров устанавливаются временные ограждения.