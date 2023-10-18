  • 18 Октября, 21:43
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Алматинский зоопарк просит помощи в заготовке желудей

Сегодня, 20:24
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 20:24
Сегодня, 20:24
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Фото: pxhere.com

В Алматинском зоопарке объявили акцию по сбору желудей для животных. Самые активные её участники получат подарки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv. со ссылкой на РСК. 

У центрального входа в зоопарк находится пункт приема желудей. Здесь их взвешивают и записывают данные тех, кто принёс лакомства для питомцев.

За три килограмма желудей один ребёнок получит билет в зоопарк, за семь килограммов – взрослый. Билетами можно воспользоваться до 31 декабря 2023 года.

"В городских парках и скверах поспели жёлуди. Для улиц и тротуаров Алматы это мусор, а для многих животных Алматинского зоопарка – полноценный калорийный корм. Поэтому с 5 октября по 7 ноября зоопарк проводит ежегодную акцию “Желудёвая осень” и обращается к жителям и гостям города с просьбой помочь в заготовке желудей", – сказала руководитель отдела развития и связей с общественностью Акжами Рахимова.

В конце акции сотрудники зоопарка подводят итоги и награждают тех, кто принёс больше всех желудей, маленькими ценными призами и грамотой.

Сдаваемые на корм животным жёлуди должны быть пригодными для питания, чистыми, спелыми и сухими, естественного цвета, без плесени, листьев, веток и мусора. Также они не должны быть подвергнуты обработке ядохимикатами и пестицидами.

В первый год акции для питомцев зоопарка собрали 3,5 тонны желудей, то в 2016 году был рекорд - семь тонн. В этом году с начала октября пока собралось 473 килограмма.

Полученными желудями подкармливают копытных: ланей, косуль, оленей, кабанов, сайгаков, и даже жирафов с верблюдами.

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