Алматинский зоопарк просит помощи в заготовке желудей
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматинском зоопарке объявили акцию по сбору желудей для животных. Самые активные её участники получат подарки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv. со ссылкой на РСК.
У центрального входа в зоопарк находится пункт приема желудей. Здесь их взвешивают и записывают данные тех, кто принёс лакомства для питомцев.
За три килограмма желудей один ребёнок получит билет в зоопарк, за семь килограммов – взрослый. Билетами можно воспользоваться до 31 декабря 2023 года.
"В городских парках и скверах поспели жёлуди. Для улиц и тротуаров Алматы это мусор, а для многих животных Алматинского зоопарка – полноценный калорийный корм. Поэтому с 5 октября по 7 ноября зоопарк проводит ежегодную акцию “Желудёвая осень” и обращается к жителям и гостям города с просьбой помочь в заготовке желудей", – сказала руководитель отдела развития и связей с общественностью Акжами Рахимова.
В конце акции сотрудники зоопарка подводят итоги и награждают тех, кто принёс больше всех желудей, маленькими ценными призами и грамотой.
Сдаваемые на корм животным жёлуди должны быть пригодными для питания, чистыми, спелыми и сухими, естественного цвета, без плесени, листьев, веток и мусора. Также они не должны быть подвергнуты обработке ядохимикатами и пестицидами.
В первый год акции для питомцев зоопарка собрали 3,5 тонны желудей, то в 2016 году был рекорд - семь тонн. В этом году с начала октября пока собралось 473 килограмма.
Полученными желудями подкармливают копытных: ланей, косуль, оленей, кабанов, сайгаков, и даже жирафов с верблюдами.
Самое читаемое
- 15-летнюю девочку с многочисленными ножевыми ранениями нашли в Алматинской области
- Подвесному мосту Семея 23 года: в каком состоянии главная достопримечательность области Абай
- Новый вид дорожной разметки испытывают в Алматы
- Зима в Казахстане будет тёплой
- Австралийская компания реализует в Казахстане проект по экономии поливной воды