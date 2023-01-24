Алматинский спортколледж: школа-интернат возобновит свою работу

Школа-интернат при республиканском колледже спорта в Алматы возобновит свою работу, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил министр культуры и спорта Асхат Оралов на своей странице в Facebook.

"Приступил к рассмотрению и решению проблемных вопросов, с которыми обращаются в наше министерство. Одним из актуальных было обращение родителей, учителей и спортсменов о необходимости возобновления работы школы-интерната в РГКП "Республиканский колледж спорта" в Алматы. Проблема заключалась в том, что в 2022 году учебное заведение было закрыто, а талантливые тренеры, учителя и школьники были переведены в другие организации образования. Вопрос был взят на мой личный контроль", - пишет министр.

Выпускниками этого учебного заведения являются такие выдающиеся спортсмены как Даулет Турлыханов, Ольга Шишигина, Ислам Байрамуков и другие. По мнению Оралова, база школы и потенциал педагогического коллектива позволят вырастить еще не одну плеяду талантливых спортсменов. В связи с этим решение о закрытии было пересмотрено.

"Министерством была проведена работа по возвращению лицензии. И сейчас уже ведется прием документов для обучения. В школе смогут учиться сотни детей, а работой будут обеспечены десятки профессиональных учителей и тренеров. Я посетил интернат и ознакомился с подготовительными работами - оборудованием учебных кабинетов, обеспечением книг, подготовкой койко-мест в общежитии для приема всех детей. Уже готовы к старту спортзалы и столовая", - сообщил Оралов.

Кроме того, будут утверждены новый тарификационный список учителей, расписание занятий и расписание дня.

В заключении министр спорта отметил, что интересы детей являются первостепенными для министерства.