77-летний алматинец Валерий Паршаков более 40 лет добровольно заливает каток для местной детворы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Пенсионер построил ледовую площадку прямо во дворе одного из микрорайонов, куда приезжают дети со всего города.

История этого катка началась в начале 80-х годов прошлого века. Житель микрорайона Орбита-1 Валерий Паршаков решил обустроить пустырь для своей дочери. Сначала бортики соорудил из стройматериалов, которые приносили подростки. Только в 2018 году городские власти провели реновацию и помогли установить полноценную хоккейную коробку. Знаменитый на весь город дядя Валера, так его называют соседи, ежегодно заливает лёд и чистит каток. Наладил и собственное производство "помогаек" – из пластиковых водопроводных труб. Воду для заливки он подает из своей квартиры.

"Лёд заливаю, шланг купил 90 метров. Я живу на первом этаже. Со своей квартиры провёл в подвал воду. По счётчику всё плачу. Каждый день заливаем", – говорит Валерий Паршаков.

Несколько лет назад на этом льду проводились турниры. В соревнованиях "Золотая шайба" участвовали десятки дворовых команд. Сюда приходят уже три поколения местных жителей. Первые посетители теперь приводят своих внуков. Каток продолжает жить благодаря энтузиазму Валерия Андреевича и любви к хоккею.

"За это время у меня выросло шесть мастеров спорта по хоккею с шайбой. Одна девочка в этом доме жила, вратарём была, сборная Казахстана. Другая – на третьем этаже. Третья – моя внучка средняя. Она является членом сборной Казахстана. Здесь я её первый тренер", – говорит Валерий Паршаков

Цена за вход минимальная – от 500 тенге. Выручка идёт на оплату коммунальных услуг и поддержание площадки.