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Алматинский курьер провалился в овраг на Шымбулаке и едва не замёрз
Алматинца, провалившегося на Шымбулаке в овраг, спасли полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Около семи часов вечера на номер “102” позвонил молодой мужчина и сообщил, что, находясь в горах, провалился овраг и не может самостоятельно оттуда выбраться. Парень отправил оператору ЦОУ свое местоположение и уточнил, что на его телефоне остался один процент заряда", - сообщили в полиции.
Первым на тревожное сообщение отреагировал старший лейтенант полиции Ануар Кашибаев. Спустя несколько минут подоспели участковый Асхат Рысбеков и старший участковый инспектор Дархан Сари.
"Сообща, начали поиски. Уже было темно, ориентировались на звуки. В какой-то момент услышали крики о помощи, они доносились снизу. Неподалеку оттуда стоял мопед. Мужской голос сообщил, что по неосторожности упал в овраг, зацепился за ветки повалившихся ранее елей. Молодой человек был в панике, к этому времени он сильно замерз. Мы спустились к нему, своей одеждой накрыли, чтобы отогреть, и с помощью специального снаряжения спасателей упавшего подняли наверх. Далее его для осмотра доставили в больницу", – рассказал подробности спасательной операции Рысбеков.
Выяснилось, что пострадавший работает курьером. В тот вечер он решил подышать горным воздухом и поднялся в ущелье. Однако эта прогулка едва не закончилась трагедией.
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