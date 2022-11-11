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Алматинский ДКНБ взял шефство над детским домом "Жанұя" Сегодня, 18:42
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Алматинский ДКНБ взял шефство над детским домом "Жанұя"

Сотрудники департамента комитета национальной безопасности (ДКНБ) по Алматы на регулярной основе оказывают поддержку детскому дому "Жанұя", передаёт BaigeNews.kz.

На днях для 30 воспитанников детского дома организовали поход в кинотеатр для просмотра анимационного фильма. После их угостили обедом и сладостями, подарили игрушки и необходимую сезонную одежду.

"Мы благодарим всех сотрудников, волонтёров и руководство комитета нацбезопасности. Поддержка и внимание необходима каждому нашему воспитаннику. Мы очень рады и благодарны за созданный для наших детей праздник", - прокомментировало руководство детского дома. 

Комплекс "Жануя" основан в 1999 году и рассчитан на 350 воспитанников. Это специальный детский дом, включающий детсад и коррекционную школу для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями. Обучение и воспитание проводятся здесь по специальным коррекционным программам. В воспитании ребятам помогают опытные педагоги и психологи.

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#КНБ #детдом #социальная помощь #дети
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:42
171
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