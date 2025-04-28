На внеочередной сессии маслихата депутатами поддержана инициатива акима Алматы Ерболата Досаева о повышении размера единовременной выплаты ветеранам ВОВ к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне – до 5 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Данная мера социальной поддержки распространяется исключительно на ветеранов Великой Отечественной войны (участников, инвалидов ВОВ).

Также депутаты одобрили предложение акима Алматы Ерболата Досаева о повышении выплат труженикам тыла до 100 тысяч тенге.

"Согласно поручению акима города Алматы Ерболата Досаева в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне предусмотрено увеличение размеров единовременной социальной помощи: 21 ветерану ВОВ - с 1 до 5 млн тенге, 6 149 труженикам тыла - с 50 до 100 тысяч тенге", - прокомментировал руководитель Управления занятости и социальных программ города Алматы Бауржан Жаубасов.

Решение было единогласно поддержано всеми депутатами.

Выплата будет производиться районными акиматами города без истребования заявлений, согласно предоставленным спискам НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по городу Алматы на счета в банках второго уровня.

Отметим, что на сегодня в Алматы проживают 21 ветеран Великой Отечественной войны и 6 149 тружеников тыла.

Ранее сообщалось, что по инициативе акимата Астаны сумма выплат ветеранам ВОВ к юбилейной 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне увеличена в 2,5 раза. Таким образом, столичные ветераны ВОВ также получат по 5 миллионов тенге. На сегодняшний день в столице проживают 6 ветеранов.

Ветераны Северо-Казахстанской области также получат по 5 млн тенге ко Дню Победы.