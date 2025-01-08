Коммунальные службы Алматы усиливают работу в связи с прогнозируемым снегопадом, передаёт BaigeNews.kz.

В связи с прогнозом снегопада, который ожидается с 8 января, коммунальные службы Алматы переведены в усиленный режим работы. По данным РГП "Казгидромет", ночью и утром 8 января в городе возможен снег общей высотой до 9 мм, а также образование гололеда. Температура воздуха ночью опустится до -5…-7 °С, днем ожидается -2…0 °С.

На 7 января в готовность приведено 438 единиц спецтехники и 968 дорожных рабочих. С начала зимнего сезона 2024-2025 годов уже вывезено 220 тыс. м³ снега.

Для обеспечения своевременной и эффективной уборки дорог Управление развития коммунальной инфраструктуры призывает жителей города:

- Не парковать автомобили на обочинах дорог, особенно в ночное время.

- Обращать внимание на установленные предупреждающие конусы на парковках и вдоль дорог.

Особое внимание уделяется горным и предгорным районам города, где активно проводится сгребание снега.