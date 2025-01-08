Алматинских водителей просят избегать парковки в зонах работы снегоуборочной техники
8 января в Алматы прогнозируют снегопад.
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Коммунальные службы Алматы усиливают работу в связи с прогнозируемым снегопадом, передаёт BaigeNews.kz.
В связи с прогнозом снегопада, который ожидается с 8 января, коммунальные службы Алматы переведены в усиленный режим работы. По данным РГП "Казгидромет", ночью и утром 8 января в городе возможен снег общей высотой до 9 мм, а также образование гололеда. Температура воздуха ночью опустится до -5…-7 °С, днем ожидается -2…0 °С.
На 7 января в готовность приведено 438 единиц спецтехники и 968 дорожных рабочих. С начала зимнего сезона 2024-2025 годов уже вывезено 220 тыс. м³ снега.
Для обеспечения своевременной и эффективной уборки дорог Управление развития коммунальной инфраструктуры призывает жителей города:
- Не парковать автомобили на обочинах дорог, особенно в ночное время.
- Обращать внимание на установленные предупреждающие конусы на парковках и вдоль дорог.
Особое внимание уделяется горным и предгорным районам города, где активно проводится сгребание снега.
"В связи с возможным гололедом водителей просят соблюдать скоростной режим, дистанцию между автомобилями и избегать парковки в зонах работы снегоуборочной техники. Пешеходам рекомендуется проявлять повышенную осторожность при переходе дорог, особенно в условиях ограниченной видимости и скользкого покрытия", - говорится в сообщении управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы.