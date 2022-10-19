Алматинские яблоки могут стать национальным брендом - Токаев

Фото: assets.atlasobscura.com

Во время визита в Алматинскую область президент затронул тему сельского хозяйства. По его словам, у региона есть все шансы создать национальный бренд, передает BaigeNews.kz.

"Алматинские яблоки могут по праву стать узнаваемым во всем мире национальным брендом. Регион наряду со своими яблоками славится и другими садовыми и плодовыми культурами. Если правильно развивать это направление, то область будет обеспечивать весь Казахстан и даже станет экспортером", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он также отметил, что соседство с Алматы также является одним из благоприятных факторов. На сегодняшний день по поручению главы государства разрабатывается программа развития продовольственного пояса вокруг мегаполиса. Успешная реализация проекта будет способствовать динамичному развитию сельского хозяйства, сообщил президент.