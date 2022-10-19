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assets.atlasobscura.com Сегодня, 11:43
116
Фото: assets.atlasobscura.com

Алматинские яблоки могут стать национальным брендом - Токаев

Во время визита в Алматинскую область президент затронул тему сельского хозяйства. По его словам, у региона есть все шансы создать национальный бренд, передает BaigeNews.kz

"Алматинские яблоки могут по праву стать узнаваемым во всем мире национальным брендом. Регион наряду со своими яблоками славится и другими садовыми и плодовыми культурами. Если правильно развивать это направление, то область будет обеспечивать весь Казахстан и даже станет экспортером", - сказал Касым-Жомарт Токаев. 

Он также отметил, что соседство с Алматы также является одним из благоприятных факторов. На сегодняшний день по поручению главы государства разрабатывается программа развития продовольственного пояса вокруг мегаполиса. Успешная реализация проекта будет способствовать динамичному развитию сельского хозяйства, сообщил президент.

"Еще одна острая проблема в регионе – дефицит пастбищ для выпаса населением скота. В этом году в области выявлено 300 тысячи гектаров неиспользованных земель, значительная часть которых – это пастбищные угодья. Хозяева этих участков добровольно вернули в собственность государства100 тысяч гектаров земли, из которых 50 тысяч гектаров уже переданы населению. Регион обладает большими возможностями для выращивания овощей и фруктов, однако этот потенциал полностью не используется", - добавил также Токаев.

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#сельское хозяйство #Алматинская область #Токаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:43
116
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