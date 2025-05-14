Алматинские врачи удалили смертельно опасную опухоль размером с яйцо
Уникальная операция в Алматы спасла молодую женщину от гибели.
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В Городском кардиологическом центре Алматы врачи провели редкую и высокотехнологичную операцию, спасшую жизнь молодой пациентке, передаёт BaigeNews.kz. У женщины диагностировали миксому - доброкачественную, но крайне опасную опухоль сердца.
Пациентка поступила в клинику с одышкой и выраженной нехваткой воздуха. Эхокардиография выявила новообразование размером 6×4 см в левом предсердии. При таком диагнозе медикаментозное лечение бессильно - только срочная операция могла спасти жизнь.
Команда кардиохирургов успешно удалила опухоль, полностью восстановив внутрисердечный кровоток. Уже на следующий день после операции пациентка уверенно передвигалась без прежних симптомов, а вскоре была выписана домой.
"Такие случаи - напоминание о том, как важны своевременная диагностика и профессионализм врачей. Мы счастливы, что смогли подарить нашей пациентке второй шанс на здоровую жизнь", - прокомментировали в центре.
Уникальная операция стала не только медицинским достижением, но и подтверждением высокого уровня кардиохирургии в Казахстане.
Ранее мы сообщали, что в Казахстане впервые провели дистанционную операцию при помощи робота.
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