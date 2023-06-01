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Алматинские врачи удалили гигантскую опухоль у новорождённого
Её размер был 12 на 17 сантиметров. Две недели персонал больницы боролся за жизнь малышки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inAlmaty.kz.
Ребёнок родился недоношенным - 2495 граммов. У девочки была врождённая опухоль в правой подмышечной области и привела к серьёзным последствиям для здоровья: врачи диагностировали дыхательную и сердечнососудистую недостаточность, нарушение кровообращения.
"Нормальному функционированию систем организма мешала линфангиома, удалить которую могут только хирурги центра детской неотложной медицинской помощи. На момент рождения состояние ребёнка оценивалось как крайне тяжёлое. В сопровождении неонатальной бригады малышку доставили из родильного дома", - рассказали в управлении здравоохранения Алматы.
Две недели персонал больницы боролся за жизнь малышки. Сама операция длилась 75 минут. Малышку уже выписали с выздоровлением.
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