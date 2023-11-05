Алматинские врачи имплантировали искусственное бедро пациенту

Врачи городской клинической больнице № 7 Алматы имплантировали искусственное бедро пациенту со сложным диагнозом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Около 10 лет назад ему сделали эндопротезирование тазобедренного сустава бесцементной фиксации в одной из городских клиник. Но из-за травмы протез "врезался" в малый таз, рассказали в пресс-службе больницы.

По словам заведующего отделения политравмы ГКБ № 7 Рамазана Аскерова, вследствие травмы протез "проллобировал" дно вертлужной впадины, значительно повредив малый таз.

Пациента экстренно госпитализировали в реанимацию в тяжёлом состоянии. После стабилизации состояния его перевели в отделение, был проведен консилиум с участием руководства клиники.

"Такое бывает очень редко. Было принято решение проводить двухэтапное оперативное вмешательство. Первым этапом из внебрюшинного доступа (через живот) из малого таза был удалён компонент протеза, а затем по улучшению состояния вторым этапом выполнена установка ревизионного эндопротеза. Это одна из тяжелых отраслей оперативной ортопедии, когда выполняется повторное вмешательство в той области, где ранее была проведена операция. Двухэтапная сложная операция прошла благополучно, благодаря командной работе травматологов — ортопедов и анестезиологов-реаниматологов", — рассказал Рамазан Аскеров.

Пациент уже через три дня с опорой на ходунки начал передвигаться по коридорам.