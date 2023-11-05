Алматинские врачи имплантировали искусственное бедро пациенту
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Врачи городской клинической больнице № 7 Алматы имплантировали искусственное бедро пациенту со сложным диагнозом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
Около 10 лет назад ему сделали эндопротезирование тазобедренного сустава бесцементной фиксации в одной из городских клиник. Но из-за травмы протез "врезался" в малый таз, рассказали в пресс-службе больницы.
По словам заведующего отделения политравмы ГКБ № 7 Рамазана Аскерова, вследствие травмы протез "проллобировал" дно вертлужной впадины, значительно повредив малый таз.
Пациента экстренно госпитализировали в реанимацию в тяжёлом состоянии. После стабилизации состояния его перевели в отделение, был проведен консилиум с участием руководства клиники.
"Такое бывает очень редко. Было принято решение проводить двухэтапное оперативное вмешательство. Первым этапом из внебрюшинного доступа (через живот) из малого таза был удалён компонент протеза, а затем по улучшению состояния вторым этапом выполнена установка ревизионного эндопротеза. Это одна из тяжелых отраслей оперативной ортопедии, когда выполняется повторное вмешательство в той области, где ранее была проведена операция. Двухэтапная сложная операция прошла благополучно, благодаря командной работе травматологов — ортопедов и анестезиологов-реаниматологов", — рассказал Рамазан Аскеров.
Пациент уже через три дня с опорой на ходунки начал передвигаться по коридорам.
"Это высокотехнологичные операции: мы полностью меняем сустав на искусственный, который функционирует много лет и является полным аналогом того сустава, который был у человека до болезни. Такие операции выполняются не во всех клиниках. Они требуют специального оснащения больницы и подготовки специалистов. Казахстанцам эти операции доступны в пакете обязательного социального медицинского страхования", — заключил доктор Аскеров.
Самое читаемое
- Скандал с поцелуем министров иностранных дел Хорватии и Германии обсуждают в Сети
- О чём могут рассказать тёмные круги под глазами — мнение врача
- Драку на льду устроили хоккеисты сборных Казахстана и России
- "Denis Ten Memorial Challenge 2023" завершился в Астане
- Елена Рыбакина "отпустила" Арину Соболенко