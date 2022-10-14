Алматинские учёные нашли способ сделать городской воздух чистым

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Как сделать ТЭЦ, работающую на угле, безвредной для окружающей среды? Алматинские учёные предложили альтернативный вариант – установить трёхступенчатый фильтр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

По их словам, фильтр не только удержит вредные вещества, но и позволит их очистить от токсичных компонентов и даже превратит в строительный материал.

Разработчики говорят, что эта инновация сделает воздух Алматы намного чище. Альтернативная система очистки состоит из трёх этапов. На первой ступени фильтр собирает пыль и твердые частицы. На втором – с помощью реагента улавливаются опасные вещества. Это диоксиды азота, серы, углеводород, остатки сажи. После их изъятия реагент запускается повторно. И завершает процесс декарбонизация. Это означает, что углекислый газ не выбрасывается в воздух, а превращается в товарный газ. Этот вариант можно использовать, пока ТЭЦ не перевели на природный газ, чтобы не загрязнять городской воздух, говорят ученые.

"На газ, к примеру, по расчетам получается около 320 миллиардов тенге, а если установить фильтры, то это около 45 миллиардов тенге. Фильтры, которые позволят все эти вредные компоненты, не доводя до атмосферы, вылавливать по дороге и превращать в полезную продукцию. То есть из него можно получать гипс – строительный материал, удобрения. Это первое. По вопросу золы. К примеру, золистость экибастузского угля, который применяется на ТЭЦ, в год порядка одного миллиона тонн золы уходит в отход. Этого будет достаточно для того, чтобы удешевить до 50% стоимость строительства 3 тысяч километров четырехполосной дороги", - сказал зам. гендиректора АО "Институт топлива, катализа электрохимии им. д.в. сокольского" Болатбек Хусаин.

А самое главное – воздух станет чище, уверяют ученые. По их данным, ежегодно из выхлопных труб в атмосферу Алматы выбрасывается до 42 тыс. тонн вредных веществ. Экологи тоже бьют тревогу.

По данным министерства экологии, геологии и природных ресурсов, Алматы – один из трех самых загрязненных городов. Местные же ученые готовы испытать разработанный ими фильтр на ТЭЦ. Пока его опробовали только в лабораторных условиях.