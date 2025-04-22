Алматинские таможенники раскрыли масштабную контрабанду алкогольной продукции, которая пыталась попасть в Казахстан под видом безалкогольных газированных напитков, передаёт BaigeNews.kz. В ходе проверочного досмотра транспортного средства, прибывшего из Китая, было обнаружено 1884 бутылки контрафактного алкоголя без учетно-контрольных марок.

Эти бутылки, замаскированные под обычные газировки, на самом деле скрывали опасный для здоровья алкоголь, не соответствующий стандартам безопасности. Такая продукция может представлять серьезную угрозу для потребителей, ведь она не проходит должную сертификацию и может быть изготовлена с нарушением всех норм качества.

Материалы дела уже переданы в судебные органы Алматы, которые примут решение по дальнейшему процессуальному пути. Департамент государственных доходов города призывает граждан проявлять бдительность и осторожность при покупке алкогольной продукции, особенно если товар вызывает хоть малейшие сомнения.

Ранее мы сообщали, что контрафактный табак на 500 млн тенге обнаружили в Алматы.