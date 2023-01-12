Алматинские спасатели просят горожан одеваться теплее и не выезжать за город

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Сотрудники департамента по ЧС Алматы обратились к горожанам по поводу резкого похолодания, передаёт BaigeNews.kz.

По прогнозам синоптиков, с 12 по 16 января в регионе температура опустится ниже –25 градусов, что для Алматы считается опасным метеорологическим явлением.

"В этой связи департамент по черезвычайным ситуациям города Алматы просит вас принять соответствующие меры по недопущению чрезвычайных ситуаций в зимний период: воздержаться от длительных походов на улицу, выездов за город, не допускать переохлаждения, при выходе на улицу одеваться теплее", - говорится в обращении спасателей, опубликованном в Instagram.

В ДЧС отметили, что спасатели направили информационные сообщения в заинтересованные государственные органы и организации для принятия дополнительных мер по усилению контроля за объектами жизни обеспечения населения.

Напомним, сегодня из-за резкого понижения температуры в Алматы на два дня, 12 и 13 января, школьников с 1 по 11 классы и студентов 1 и 2 курсов колледжей отправили на дистанционное обучение.