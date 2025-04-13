В ущелье Каселен Заилийского Алатау, на высоте 2000 метров, турист сломал ногу в труднодоступной местности Кисиксай Карасайского района Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.

На помощь пострадавшему пришли сотрудники МЧС, которые не только оказали первую помощь, но и на носилках пронесли его 10 километров до скорой.

"Оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС быстро прибыла на место происшествия после сигнала на пульт 112. Пострадавшему наложили шины на сломанную левую ногу и начали эвакуацию по сложному горному маршруту", — рассказали в пресс-службе МЧС.

Туриста благополучно передали медикам у подножия гор. Его жизни и здоровью ничто не угрожает.