  • 13 Апреля, 22:36
  • BAIGENEWS

Алматинские спасатели 10 километров несли на носилках туриста со сломанной ногой

Мужчина пострадал на высоте 2000 метров.

Сегодня, 21:48
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 21:48
Сегодня, 21:48
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Фото: МЧС РК

В ущелье Каселен Заилийского Алатау, на высоте 2000 метров, турист сломал ногу в труднодоступной местности Кисиксай Карасайского района Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.

На помощь пострадавшему пришли сотрудники МЧС, которые не только оказали первую помощь, но и на носилках пронесли его 10 километров до скорой.

"Оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС быстро прибыла на место происшествия после сигнала на пульт 112. Пострадавшему наложили шины на сломанную левую ногу и начали эвакуацию по сложному горному маршруту", — рассказали в пресс-службе МЧС.

Туриста благополучно передали медикам у подножия гор. Его жизни и здоровью ничто не угрожает. 

Видео: МЧС РК

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