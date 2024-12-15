Воспитанники класса "Жас сарбаз" школы №102 Алматы вместе с военруком школы Бахытжаном Перимбетом совершили восхождение на пик имени Куляш Байсеитовой, расположенный на высоте 3450 метров над уровнем моря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Там они водрузили Государственный флаг Казахстана.

По словам командира отряда юных альпинистов Игната Зизина, зимние условия усложнили восхождение.

"Снег, мороз до –23 градусов и испытание высотой требуют хорошей адаптации. Только благодаря тщательной подготовке нам удалось преодолеть все трудности. Это был вызов, но и большая честь", – поделился он.

Восхождение стало частью серии достижений юных альпинистов военно-патриотического клуба "Киров", действующего на протяжении восьми лет. Ранее участники клуба покорили такие вершины, как Большой Алматинский пик и пик Туран (ИЯФ).

Следует отметить, что перед восхождением воспитанники военно-патриотического клуба в обязательном порядке проходят полугодовой курс легкоатлетической и горной подготовки, включающий освоение навыков ориентирования, работы с альпинистским снаряжением и выживания в экстремальных условиях.