Алматинская телебашня засияла цветами "Кайрата"

В честь победы ФК "Кайрат" в Казахстанской Премьер-Лиге телебашня в Алматы засияла цветами чемпиона, передаёт BaigeNews.kz.

Таким образом алматинцы поздравили любимую футбольную команду. Видео с необычным поздравлением опубликовал Telegram-канал "Спорт Шредингера".

Напомним, в матче 26-го тура Казахстанской Премьер-Лиги "Кайрат" обыграл "Атырау" в гостях. В итоге первое место в КПЛ занял "Кайрат" с 47 баллами, на один меньше набрала "Астана", а на третьей строчке расположился "Актобе" с 43 очками. В пятерку лучших вошли еще шымкентский "Ордабасы" и костанайский "Тобол".