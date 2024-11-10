Алматинская телебашня засияла цветами "Кайрата"
Сегодня, 21:47
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Сегодня, 21:47Сегодня, 21:47
172Фото: instagram.com/f.c.kairat
В честь победы ФК "Кайрат" в Казахстанской Премьер-Лиге телебашня в Алматы засияла цветами чемпиона, передаёт BaigeNews.kz.
Таким образом алматинцы поздравили любимую футбольную команду. Видео с необычным поздравлением опубликовал Telegram-канал "Спорт Шредингера".
Напомним, в матче 26-го тура Казахстанской Премьер-Лиги "Кайрат" обыграл "Атырау" в гостях. В итоге первое место в КПЛ занял "Кайрат" с 47 баллами, на один меньше набрала "Астана", а на третьей строчке расположился "Актобе" с 43 очками. В пятерку лучших вошли еще шымкентский "Ордабасы" и костанайский "Тобол".
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