Алматинская прокуратура разоблачила нарушения при подготовке к призыву
Военные прокуроры выявили нарушения на 52 миллиона тенге при обеспечении призыва в Алматы.
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Военная прокуратура Алматинского гарнизона обнаружила серьёзные нарушения в сфере материального обеспечения призыва граждан на службу, передаёт BaigeNews.kz. В ходе проверки Коммунального государственного учреждения "Служба обеспечения мобилизационной подготовки и территориальной обороны" при Управлении сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города Алматы были выявлены факты завышения расчётов стоимости питания для призывников, а также нарушения в конкурсной документации при проведении государственных закупок.
В частности, в конкурсах отсутствовала важная информация, а также допускались нарушения, такие как объединение разнородных медицинских товаров в один лот, что противоречит установленным требованиям. В результате вмешательства военной прокуратуры итоги трёх конкурсов на общую сумму 52 миллиона тенге были признаны незаконными и аннулированы.
По указанию надзорного органа организовано проведение новых процедур закупок с полным соблюдением законодательства.
Ранее сообщалось, что Прокуратура защитила проект на 6 млрд тенге в Акмолинской области
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