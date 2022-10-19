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  • Алматинская область должна стать примером реализации туристического потенциала Казахстана - Токаев
Kazinform.kz Сегодня, 11:47
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Фото: Kazinform.kz

Алматинская область должна стать примером реализации туристического потенциала Казахстана - Токаев

Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область. Началась его встреча с общественностью Алматинской области, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

О перспективах и проблемах развития туризма в Казахстане рассказал собравшимся президент:

"Казахстан в мировых рейтингах туризма последовательно продвигается вперед. Наиболее высокие позиции наша страна занимает по таким показателям как ценовая доступность, наличие уникальной природы и богатого культурного наследия. Государство предоставляет целый пакет стимулирующих субсидий для бизнеса и создает благоприятные условия для привлечения инвестиций в отрасль. Предпринимаются комплексные шаги для продвижения отечественного туристического потенциала. Действует безвизовый режим для граждан около 80 стран. Но в целом положение в сфере туризма нельзя назвать удовлетворительным, особенно в сравнении с соседними странами по региону", - поделился глава государства.

Об уникальности и туристическом потенциале региона рассказал президент:

"Алматинская область является флагманом туристической отрасли в нашей стране, главным конкурентным преимуществом которой является богатая своим разнообразием природа края. Недопустимо, чтобы общенациональное богатство – живописные урочища и ущелья, береговые линии и водоемы, национальные парки и заповедники – незаконно приватизировались. Правительству и акимату необходимо уделять таким фактам особое внимание. Заилийский Алатау славится своими уникальными дикими растениями и животными и способен выступить мощным магнитом для притяжения международных туристов. Совместно с международными организациями мы предпринимаем усилия по увеличению в наших горах численности снежного барса – сакрального символа нашей страны. В Или-Балхашском природном резервате запущен уникальный проект реинтродукции тигров. Радует, что по итогам прошлого года число посетителей национальных парков Казахстана достигло полутора миллионов человек – это рекордный показатель", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он поделился мыслями о том, как этот потенциал можно развить:

"Повышению туристического потенциала области способствует проведение таких международных соревнований как марафон Tengri Ultra в урочище Танбалы Тас и заплыв Oceanman на Капчагайском водохранилище. В настоящее время этот водоем используется в качестве источника питьевого водоснабжения, ирригации, рыболовства, рекреации. Правительству следует зафиксировать статус Капчагайского водохранилища в качестве одного из ключевых туристических объектов страны. Туризм может также способствовать устойчивому росту сельского хозяйства в регионе. Так, подобно Казахстану не имеющая выхода к морю Австрия, наряду с горнолыжным успешно продвигает винный туризм, содействуя своему виноградарству и аграрному сектору. Это – хороший пример для нас. В целом, Алматинская область может и должна стать примером эффективной реализации огромного туристического потенциала для всего Казахстана. Таково мое видение ключевых приоритетов развития региона на среднесрочную перспективу. Уверен, вместе мы сделаем область еще более сильной и процветающей", - сказал президент.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 11:47
99
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