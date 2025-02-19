Алматинская молодежь поразмышляла на тему борьбы с коррупцией
Молодые люди продемонстрировали видеоматериалы, раскрывающие негативные последствия коррупции и методы ее предотвращения.
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Антикоррупционная служба Алматы провела встречу со студентами Высшего медицинского колледжа в рамках акции "Тәртіпті өзіңнен баста!". Основной целью мероприятия стало продвижение принципов законности и порядка среди молодежи, а также формирование культуры нулевой терпимости к коррупции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АПК РК.
В мероприятии приняли участие студенты, преподаватели и сотрудники колледжа. Первый заместитель начальника Управления Антикоррупционной службы города Алматы Жаркын Галымов подробно рассказал о государственных мерах по противодействию коррупции. Он подчеркнул важность честности и добропорядочности, особенно среди молодежи, которая играет значимую роль в будущем общества.
В рамках встречи участникам продемонстрировали видеоматериалы, раскрывающие негативные последствия коррупции и методы ее предотвращения. Студенты активно включались в обсуждение, задавали вопросы и предлагали свои идеи по усилению антикоррупционных мер в образовательной среде.
В завершение мероприятия коллектив колледжа выразил благодарность организаторам за информативную лекцию и подтвердил свою приверженность принципам честности и соблюдению антикоррупционных норм. Подобные инициативы способствуют воспитанию осознанного и ответственного поколения, готового противостоять коррупции на всех уровнях общества.
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