Алматинки боролись за право участвовать в конкурсе "Миссис Земной Шар"

Фото: inalmaty.kz/Татьяна Аладьина

За титул Mrs. Globe Kazakhstan и путевку в мировой финал конкурса красоты сражались 20 женщин в возрасте от 27 до 45 лет. Из шести призовых мест четыре разделили между собой жительницы южной столицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inalmaty.kz.

Фото: inalmaty.kz/Татьяна Аладьина

Конкурс "Миссис Земной Шар" (Mrs. Globe) впервые стартовал в 1996 году. Он принципиально отличается от подобных проектов, где внимание уделяется исключительно внешности участниц. Заявки на проект подают уже состоявшиеся женщины, добившиеся определённого успеха в области бизнеса, образования, спорта, политики, культуры и общественной жизни. 8 октября 2022 года в региональном туре конкурса вступили в борьбу за корону и казахстанки.

Претендентки на почётное звание Mrs. Globe Kazakhstan заметно волновались, ведь каждая из них пришла на проект исключительно за победой. Судьи оценивали их выступления в трёх этапах: визитка, выход в национальном костюме и вечернее дефиле.

Фото: inalmaty.kz/Татьяна Аладьина

Организаторы отказались от традиционного подиума и стандартного сценария, проявив креатив и оригинальность. Участницы не просто вышагивали от бедра, а непринуждённо танцевали в компании звёзд отечественного шоубизнеса Зарины Алтынбаевой, Айдоса Сагатова и Алана Черкасова. Особенно зажгли дамы под хит "Губы сладкие как мёд".

"На следующие гастроли обязательно возьму всех конкурсанток с собой. Они просто великолепны!", - признался Алан Черкасов.

Фото: inalmaty.kz/Татьяна Аладьина

Над образами женщин работала команда опытных стилистов, парикмахеров и визажистов, и мастера индустрии красоты переживали не меньше участниц. Многие даже за сценой, буквально за пару минут до начала очередного испытания продолжали прихорашивать своих подопечных, чем значительно усложнили и без того непростую работу судей проекта.

Уроженка Тараза, мать троих детей Сания Алтаева набрала свыше 14 тысяч голосов и по праву заслужила приз зрительских симпатий – "Народный выбор".

Фото: inalmaty.kz/Сергей Белоусов

Третьей вице-миссис проекта стала эксперт по стройности, предпринимательница, ресторатор алматинка Жадыра Аханова.

Фото: inalmaty.kz/Сергей Белоусов

Титул второй вице-мисс достался шымкентской телеведущей Надежде Сыдыковой.

Фото: inalmaty.kz/Татьяна Аладьина

Всего шага до Гран-при не хватило жительнице южной столицы Алие Макеевой.

Фото: inalmaty.kz/Сергей Белоусов

Главную корону конкурса завоевала тридцатидвухлетняя алматинка Альмира Турсын, известная казахстанцам по историческому фильму "Томирис".

В следующем году Альмира представит Казахстан на мировом финале Mrs. Globe. Кстати, новоиспечённая королева получила дополнительный приз от спонсоров – путевку во Вьетнам.

Также на международный конкурс отправится землячка Альмиры Жанна Сахариева. Жюри выбрали Жанну "Мисс Классик", что даёт ей право участия в мировом проекте в возрастной категории 45+.