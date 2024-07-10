Алматинка умерла после пластической операции

В Алматы 47-летняя женщина скончалась после проведения операции по удалению жировых отложений. Трагедия произошла в одной из частных клиник, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

По словам родных, врачи поставили женщине предварительный диагноз - инфаркт. Однако они не согласны с этой версией и уверены, что причиной смерти стала операция по липосакции.

Погибшая Куралай Батырханова была матерью троих детей. С помощью хирургов она хотела изменить внешность. Перед операцией алматинка отправила родным сообщение: "Встречу день рождения в новом обличии".

"Она так радовалась, новой Куралай буду, говорила она. Очень ждала этого дня. Планировала после операции немного отдохнуть дома. Мы с ней вдвоём долго выбирали клинику. Решили пойти в самую лучшую, известную. Доверились. На консультации она сказала врачу, что немного боится наркоза, но врач её успокоил", - рассказала сестра погибшей Саулет Батырханова.

Куралай Батырханова была учительницей начальных классов в школе №136. Мать троих сыновей, по рассказам родных, давно мечтала избавиться от лишнего веса. Порой жаловалась на тяжесть при ходьбе. Спустя год после множества консультаций, женщина решилась лечь под нож. Близкие утверждают: пациентку не уведомляли о возможных последствиях, уверяя, что это лёгкая операция.

"Почему нас не предупредили, что возможны такие риски?! Почему не сказали, что есть вероятность летального исхода. Сестре со 100% уверенностью сказали, что через два часа после операции её выпишут. Конечно, после таких слов мы будем думать, что это лёгкая операция", - сокрушается сестра Гульнара Батырханова.

5 июня Куралай Батырхановой сделали две операции: липосакцию и абдоминопластику. Всё это обошлось почти в два миллиона тенге. По словам хирурга, оперировавшего женщину, никаких осложнений во время операции не было. Всё шло по плану. Тем не менее, руководство клиники не снимает с себя ответственности и признает, что их вина возможна.

"Полное обследование было проведено. Операция прошла штатно. Всё согласно протоколу. После операции пациента перевели в отделение интенсивной терапии. После обеда возникло осложнение какое-то. Мы предполагали всякое. Я вызвал доверие. Не оправдал, да, и мне от этого сейчас очень тяжело. Мне не легко даётся разговор с вами", - сказал пластический хирург Данияр Урмурзин.

После операции женщина вышла на связь с супругом. Написала, что вышла с оперблока, но чувствует себя нехорошо. Спустя время она скинула фотографию, что ей поставили капельницу, так как состояние не улучшалось. Затем связь с пациенткой оборвалась. Вскоре семье позвонили специалисты клиники и сообщили об осложнениях.

Со слов родных, во время похорон представитель клиники протянул мужу погибшей конверт с деньгами. Хирург не отрицает этого.

По данному факту Управлением полиции проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы, по результатам которых будет вынесено окончательное решение.