Алматинка с инвалидностью обвинила в домогательствах помощника по уходу

Алматинка написала заявление в полицию на помощника по уходу. Женщина обвинила наёмного сотрудника в домогательствах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Гульжан Абдраимовой 54. Она страдает мышечной атрофией и прикована к постели. Недавно женщина с инвалидностью пережила ещё и сильное потрясение.

"Он в грубой форме со мной разговаривал. Устанавливал свои правила. Он мне говорил: "Будешь жить так, как я скажу". В щеки целовал. В губы лез целоваться. Без конца гладил меня. Говорил: "Надо ночью голой спать". Он меня по телу гладил, по шее гладил, по голове, по рукам. Обнимал. Сзади подходил, наваливался. Мне это было совершенно неприятно. Я ему неоднократно делала замечания. Он мне даже предложил: "Вот ты одинокая. Выходи за меня замуж. Через ЗАГС обязательно только оформим", - рассказала алматинка.

Женщина сообщила, что была вынуждена была обратиться в частное агентство, чтобы нанять сиделку. Женщин, которые могли бы поднимать подопечную, не нашли. На объявление откликнулся 39-летний гражданин Узбекистана по имени Артур. За свои услуги он просил 12 тысяч тенге в сутки.

Гульжан заявляет, помощник не только грубил ей, однажды он уронил её на пол.

"После утренних процедур мне нужно было со стула пересесть на инвалидное кресло. Я попросила его пересадить. Но он что-то на кухне варил. Начал нервничать: "Давай быстрее". Он посадил меня мимо кресла. На пол я упала. Одно бедро, левое, оно как деревянное, как каменное стало. Это была адская боль. Я не могу сидеть. Мне сказали, что я должна два месяца почти лежать. У меня гипс наложен на ноге. Я должна лежать, не двигаясь совершенно", - пожаловалась женщина.

В агентстве, куда обращалась Гульжан, уверяют, что мужчина не является их сотрудником.

"Она говорит: "Татьяна, что по поводу этого мужчины? Как вы думаете, стоит попробовать или нет?" Я говорю: "Попробуйте". То есть это совсем не мой сотрудник. Совершенно я его не знаю. Они с Гульжан встретились, договорились, всё обговорили, и он приступил работать. И вот на десятый день работы она мне позвонила, говорит: "Он плохо ко мне относится". Как вы сказали, домогается, грубит и так далее. Я говорю: "Почему вы тогда терпите? Почему вы не выгоните его? Вы же имеет право", - рассказала директор медицинского центра Татьяна Васильева.

Пострадавшая женщина обратилась с заявлением в полицию. По данному факту управлением полиции Жетысуского района проводится расследование.

Директор агентства уверяет, помощник вернул клиентке все деньги. Связаться с ним не получилось: мужчина отключил мобильный телефон.