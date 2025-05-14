В Алматы сотрудники полиции Алмалинского района пресекли попытку распространения наркорекламы, замаскированной под объявления о подработке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Во время патрулирования одной из дворовых территорий была задержана женщина, которая расклеивала листовки с QR-кодами.

На первый взгляд, листовки предлагали заманчивую подработку, однако при проверке оказалось, что QR-коды вели к мессенджер-каналам, где происходил набор "закладчиков" - лиц, занимающихся распространением наркотиков.

У задержанной изъяли десятки листовок и мобильные телефоны, с помощью которых она общалась с кураторами. По словам начальника управления полиции Алмалинского района Махсата Пшана, подобные объявления - это часть преступной схемы, направленной на втягивание граждан, в том числе молодежи, в незаконный оборот наркотиков.

"Мы усилили контроль за улицами города, включая дворы и места массового скопления людей. Призываю граждан быть бдительными и не переходить по подозрительным ссылкам, - отметил он.

В отношении задержанной начато досудебное расследование, она помещена в изолятор временного содержания. Полиция продолжает устанавливать остальных участников преступной схемы.

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