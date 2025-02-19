В Сети набирает популярность видео, на котором жительница Алматы необычным способом решила проверить качество воздуха в городе, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня я засосу воздух с помощью пылесоса", – говорит она в ролике.

Для эксперимента девушка закрепила белую салфетку на трубке пылесоса с помощью резинки, а затем включила прибор. Спустя короткое время салфетка стала абсолютно чёрной, что вызвало шок у пользователей.

В комментариях к видео горожане выразили поддержку и возмущение:

"Воздух реально ужас, к сожалению";

"Теперь понятно, почему всё время першит в горле";

"Предлагаю сделать из этого видео челлендж".