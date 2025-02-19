  • 19 Февраля, 11:48
  • BAIGENEWS

Алматинка проверила качество воздуха с помощью салфетки и пылесоса

Горожанка устроила необычный эксперимент с пылесосом.

Сегодня, 10:14
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 10:14
Сегодня, 10:14
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Фото: Кадр видео

В Сети набирает популярность видео, на котором жительница Алматы необычным способом решила проверить качество воздуха в городе, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня я засосу воздух с помощью пылесоса", – говорит она в ролике.

Для эксперимента девушка закрепила белую салфетку на трубке пылесоса с помощью резинки, а затем включила прибор. Спустя короткое время салфетка стала абсолютно чёрной, что вызвало шок у пользователей.

В комментариях к видео горожане выразили поддержку и возмущение:

  • "Воздух реально ужас, к сожалению";
  • "Теперь понятно, почему всё время першит в горле";
  • "Предлагаю сделать из этого видео челлендж".
 
 
 
 
 
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Публикация от 100BAKSOFF (@100baksoff)

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