Алматинка проверила качество воздуха с помощью салфетки и пылесоса
Горожанка устроила необычный эксперимент с пылесосом.
Сегодня, 10:14
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Сегодня, 10:14Сегодня, 10:14
171Фото: Кадр видео
В Сети набирает популярность видео, на котором жительница Алматы необычным способом решила проверить качество воздуха в городе, передаёт BaigeNews.kz.
"Сегодня я засосу воздух с помощью пылесоса", – говорит она в ролике.
Для эксперимента девушка закрепила белую салфетку на трубке пылесоса с помощью резинки, а затем включила прибор. Спустя короткое время салфетка стала абсолютно чёрной, что вызвало шок у пользователей.
В комментариях к видео горожане выразили поддержку и возмущение:
- "Воздух реально ужас, к сожалению";
- "Теперь понятно, почему всё время першит в горле";
- "Предлагаю сделать из этого видео челлендж".
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