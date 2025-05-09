В Алматы живет ровесница Великой Победы, которая 9 мая отмечает день рождения. Ее зовут Победа Тулкибаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

В этом году женщине исполняется 80 лет. Свой юбилей пенсионерка отмечает в кругу детей, 14 внуков и двоих правнуков.

"Я родилась как раз 9 мая, под утро. Отец назвал меня Победой", – расказывает Победа Тулкибаева.

Пенсионерка признаётся, что в детстве стеснялась своего имени. В студенчестве даже пыталась сменить имя на Женіс, но не получилось.

Победа Султановна рассказывает, хоть и родилась 9 мая 1945 года, в документы внесли другую дату – время было тяжёлым. Помнит голод и огромные очереди за хлебом. Но обсуждать тяготы военных лет до 1965 года было нельзя.

Она рассказывает, как троих братьев её отца отправили на фронт. Они так и остались без вести пропавшими. Сам же отец вернулся без руки в 1944-м. Позже именно он, воодушевившись вестью о Победе советской армии в Великой Отечественной войне, выберет имя для дочери.