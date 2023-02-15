Алматинка немецкого происхождения бесплатно обучает казахскому языку

Фото: из личного архива спикера

Жительница Алматы Алина Кан преподаёт казахский язык в бесплатном разговорном клубе. О том, как она пришла к преподаванию, и люди какой национальности приходят в клуб чаще всего, девушка поделилась с корреспондентом BaigeNews.kz.

Алине - 23 года. Девушка родилась в селе Баканас Балхашского района Алматинской области. Несмотря на то, что в ее семье все говорили на русском языке, интерес к казахскому языку у Алины появился ещё в детстве.

"Казахский язык я учила с детства. Сначала я научилась разговорному, благодаря своим соседям, двум мальчикам, которых звали Нуршат и Абай. Я просто повторяла за ними фразы на казахском языке. В школе я училась в русском классе, но на уроке казахского освоила грамматику. Участвовала в различных олимпиадах республиканского уровня, где всегда занимала призовые места", - рассказывает девушка.

После школы Алина поступила в Академию транспорта и коммуникаций и попала в казахскую группу, где ей удалось укрепить свои знания.

Алина признаётся, что преподавание - это её хобби, которое переросло в работу.

"Мне нравится учить людей казахскому языку, так как тем самым я делаю большой вклад в развитие страны. Я хочу, чтобы наш язык из поколения в поколение не терял свою ценность, чтобы люди могли свободно говорить и выражать свои мысли", - признаётся девушка.

Алина работает репетитором по казахскому языку уже пять лет. Последние пару месяцев она преподаёт в бесплатном разговорном клубе. По её словам, клуб посещают ученики разных возрастов, от 12 до 65 лет.

"Ученики хорошо усваивают грамматику и разговорную речь по моей методике. Половина обучающихся - люди казахской национальности, другая половина - приезжие из России и другие национальности", - отмечает она.

В соцсетях Алина тоже ведёт уроки. Её видео набирают миллионы просмотров.