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из личного архива спикера Сегодня, 13:58
267
Сегодня, 13:58
267
Фото: из личного архива спикера

Алматинка немецкого происхождения бесплатно обучает казахскому языку

Жительница Алматы Алина Кан преподаёт казахский язык в бесплатном разговорном клубе. О том, как она пришла к преподаванию, и люди какой национальности приходят в клуб чаще всего, девушка поделилась с корреспондентом BaigeNews.kz.

Алине - 23 года. Девушка родилась в селе Баканас Балхашского района Алматинской области. Несмотря на то, что в ее семье все говорили на русском языке, интерес к казахскому языку у Алины появился ещё в детстве. 

"Казахский язык я учила с детства. Сначала я научилась разговорному, благодаря своим соседям, двум мальчикам, которых звали Нуршат и Абай. Я просто повторяла за ними фразы на казахском языке. В школе я училась в русском классе, но на уроке казахского освоила грамматику. Участвовала в различных олимпиадах республиканского уровня, где всегда занимала призовые места", - рассказывает девушка. 

После школы Алина поступила в Академию транспорта и коммуникаций и попала в казахскую группу, где ей удалось укрепить свои знания.

Алина признаётся, что преподавание - это её хобби, которое переросло в работу. 

"Мне нравится учить людей казахскому языку, так как тем самым я делаю большой вклад в развитие страны. Я хочу, чтобы наш язык из поколения в поколение не терял свою ценность, чтобы люди могли свободно говорить и выражать свои мысли", - признаётся девушка.

Алина работает репетитором по казахскому языку уже пять лет. Последние пару месяцев она преподаёт в бесплатном разговорном клубе. По её словам, клуб посещают ученики разных возрастов, от 12 до 65 лет. 

"Ученики хорошо усваивают грамматику и разговорную речь по моей методике. Половина обучающихся - люди казахской национальности, другая половина - приезжие из России и другие национальности", - отмечает она. 

В соцсетях Алина тоже ведёт уроки. Её видео набирают миллионы просмотров. 

людей всегда разная реакция, в большинстве случаев она положительная. Говорят, что я своей работой поддерживаю развитие казахского языка. Очень много хороших комментариев. Но есть, конечно, и хейтеры, которые пишут, что всё это делается напоказ. По-моему, самый лучший ответ на хейт - это его игнорирование. Потому что если отвечать каждому хейтеру, они высосут из тебя всю положительную энергию, зарядят своей отрицательной, поэтому я молча пропускаю такие комментарии", - говорит она. 

@_alina.kan #қазақшасөйле #рекомендации #алинакан #рек #қазақстан #казахский #топ #врек #алматы #жастаррухы #врекомендации #казахскийязык ♬ оригинальный звук - _alina.kan 

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#казахский язык #обучение
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 13:58
267
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