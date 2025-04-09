Алматинец стал владельцем неожиданного питомца — павлина, которого он нашел на улице. Экзотическая птица гуляла рядом с частными домами в одном из микрорайонов города. Мужчина сразу решил отдать павлина в городской зоопарк, но там ему отказали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КТК".

"Я сам был в шоке, когда увидел его. Смотрю — птица проходит, не поверил глазам. Мы с соседом окружили его, чтобы собаки не разорвали. Взяли на руки и принесли домой", — рассказывает Нурбол Бакытжан, который подобрал павлина.

В семье Бакытжан все быстро привыкли к новому питомцу. Птица идет на контакт, дети с удовольствием ее гладят, а Нурбол даже держит павлина на руках.

"Он нас не боится, легко идет на контакт", — отмечает Салтанат Ишкеева, жена Нурбола.

Павлин получил временное жилье в сарае, где он чувствует себя отлично: кормят его три раза в день, особенно любит пшено, яблоки, морковку и тертый картофель. Однако Бакытжан решил передать птицу в зоопарк, но столкнулся с отказом. В зоопарке объяснили, что павлин не является экзотической птицей и не требует особого ухода или содержания. Кроме того, для принятия павлина в зоопарк нужно сдать анализы и на время изолировать его, что требует дополнительных расходов.

"Павлин — это обычная птица, которая разводится в хозяйствах в Алматы и области. Мы посоветовали мужчине обратиться в ферму или найти нового владельца самостоятельно", — сказала Юлия Дудкина, руководитель научного отдела Алматинского зоопарка.

Нурбол решил найти нового хозяина через соцсети и выложил видео с павлином, однако теперь он опасается столкнуться с мошенниками, которые могут выдать себя за владельцев и продать птицу. В интернете подобных предложений достаточно, а цены на павлинов начинаются от 60 тысяч тенге.

Пока настоящий хозяин не объявится, павлин продолжит жить в новой семье, окруженной заботой и вниманием.