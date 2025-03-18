Алматинец с помощью GPT отменил незаконный штраф
Искусственный интеллект помог алматинцу выиграть суд и отменить штраф за нарушение ПДД.
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Житель Алматы сумел отменить штраф за нарушение ПДД на 5800 тенге, использовав искусственный интеллект, передает BaigeNews.kz.
23-летний мужчина поделился своим опытом в соцсетях, рассказав, как ему помог ChatGPT в судебном разбирательстве.
В декабре 2024 года ему был выписан штраф, однако, после того как он посмотрел видеозапись с места нарушения, он понял, что наказание было наложено несправедливо. Мужчина подал жалобу в гражданский суд на Департамент полиции Алматы.
"Я судился не из-за денег, а из принципа. Хотел, чтобы в следующий раз сотрудники относились к своей работе ответственно", — отметил алматинец.
Он добавил, что в подготовке жалобы ему активно помогал ChatGPT. Нейросеть, по его словам, прекрасно ориентируется в законодательстве и помогает советами, которые похожи на советы адвоката.
В итоге суд признал, что штраф был наложен незаконно, и его отменили.
🏆 Я выиграл СУД с помощью ChatGPT— Kenzhebek Ismailov (@ismailov_kenzhe) March 17, 2025
В декабре мне было наложено незаконный штраф. Я оплатил его около 5 800 тг со скидкой (см 2 видео). Но, после получение видео на сайте qamqorgov. Я подал жалобу на Департамент полиции (ДП) Алматы. Они его отклонили. pic.twitter.com/vd05QDoqpn
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