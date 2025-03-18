Житель Алматы сумел отменить штраф за нарушение ПДД на 5800 тенге, использовав искусственный интеллект, передает BaigeNews.kz.

23-летний мужчина поделился своим опытом в соцсетях, рассказав, как ему помог ChatGPT в судебном разбирательстве.

В декабре 2024 года ему был выписан штраф, однако, после того как он посмотрел видеозапись с места нарушения, он понял, что наказание было наложено несправедливо. Мужчина подал жалобу в гражданский суд на Департамент полиции Алматы.

"Я судился не из-за денег, а из принципа. Хотел, чтобы в следующий раз сотрудники относились к своей работе ответственно", — отметил алматинец.

Он добавил, что в подготовке жалобы ему активно помогал ChatGPT. Нейросеть, по его словам, прекрасно ориентируется в законодательстве и помогает советами, которые похожи на советы адвоката.

В итоге суд признал, что штраф был наложен незаконно, и его отменили.