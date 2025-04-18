В Казнете появилось шокирующее видео, на котором мужчина бродит по подъезду с предметом, похожим на нож, вызывая беспокойство у соседей, передаёт BaigeNews.kz. Ролик был опубликован в Telegram-канале Egov.press. и сразу привлек внимание.

"В одном из жилых комплексов Алматы появился весьма "экстраординарный" сосед. Он не только по вечерам выпивает, но и гуляет с ножом по подъезду, стучит в двери и даже умудрился напасть на человека в лифте", - сообщается в посте.

Сразу после вызова сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место. Мужчина, находившийся в алкогольном опьянении, был доставлен в отделение полиции Наурызбайского района. В отношении него были составлены административные протоколы: по статье 440 ч.1 (появление в общественном месте в состоянии опьянения) и по статье 434 ч.1 (мелкое хулиганство).

Тем временем материалы были переданы в суд для дальнейшего разбирательства. Полиция также начала проверку инцидента, произошедшего в лифте жилого дома. Обстоятельства тщательно изучаются, и правовая оценка будет дана в полном объеме.

В официальном заявлении полиции Алматы подчеркивается: такие демонстративные нарушения общественного порядка не останутся без последствий. Обеспечение безопасности граждан — приоритет для правоохранительных органов, и каждый подобный случай будет получать принципиальную и жесткую реакцию.

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