Алматинец, представляясь сотрудником правоохранительных органов, обещал "карьерный рост"

Фото: polisia.kz

31-летний мужчина, представляясь сотрудником правоохранительных органов, обещал "карьерный рост" алматинцам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В частности, за вознаграждение он обещал повышение в должности. Подозреваемый, обманувший двух жителей Алматы, задержан.

"31-летний гражданин А., представляясь сотрудником одного из правоохранительных органов, обещал продвижение по карьерной лестнице. Но "услуга" была платной – необходимо было заплатить ему около 18 тысяч долларов. В ходе следствия установлено, что подозреваемый информацию о своей компетентности распространял в корыстных целях. Убеждал в чистоте своих намерений, предлагал перечислить предоплату. На данный момент в нашем подразделении зарегистрировано два факта обмана", – резюмировал начальник управления полиции Наурызбайского района Данияр Мендебаев.

В отношении задержанного проводится досудебное расследование по ч.3 ст.190 УК РК.

Следователи предполагают, что количество пострадавших может быть гораздо больше, поэтому призывают граждан, кто пострадал от действий данного гражданина, обратиться в УП Наурызбайского района или позвонить по телефонам: 8-707-447-07-50; 8-747-699-70-02.