Алмасадам Саткалиев стал министром энергетики

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Указом главы государства Саткалиев Алмасадам Майданович назначен министром энергетики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Он родился 31 октября 1970 года в городе Алма-Ате. В 1992 году окончил Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби. С 2018 года работал управляющим директором по управлению активами АО "ФНБ "Самрук-Қазына".

Напомним, Токаев неоднократно критиковал Саткалиева за его работу. Он даже пригрозил главе "Самрук-Казына" уходом в небытие. По его мнению, непрозрачность, назначение политически значимых людей, неэффективная система закупок, трудовые конфликты, убыточность, незавершенность масштабных проектов, чрезмерные расходы на содержание - основные проблемы, которые вызывали недоумение и возмущение в обществе.