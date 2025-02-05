Дело в отношении певца Алмаса Кишкенбаева рассмотрели в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Алматы в закрытом формате, передаёт BaigeNews.kz.

"Часть 1 статьи 434 КоАП предусматривает ответственность за оскорбительное приставание к физическим лицам, нарушающее общественный порядок и спокойствие последних. Установлено, что артист, находясь в нетрезвом состоянии, совершил такие действия в отношении несовершеннолетнего. К. пояснил, что не помнит обстоятельства произошедшего", - сообщили в суде.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере 20 МРП либо административный арест от 5 до 15 суток.

Кишкенбаев признан виновным в совершении административного правонарушения, ему наложено взыскание в виде ареста сроком на 15 суток.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, об инциденте стало известно 31 января. Заявление в полицию написал отец несовершеннолетнего. В СМИ сообщалось, что вечером 30 января парень, работающий курьером, доставил Кишкенбаеву пиво. Певец забрал алкоголь и "зачем-то предложил подростку выпить его вместе", а после начал приставать к курьеру.